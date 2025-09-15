EN MARCHA EL OPERATIVO «FIESTAS PATRIAS SEGURAS 2025» A CARGO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD ESTATAL

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, Jesús Juárez Hernández, reporto en marcha el plan de operaciones «Fiestas Patrias Seguras 2025» con la participación de la fuerza operativa de la Guardia Civil Estatal con el acompañamiento de autoridades de los tres órdenes de Gobierno.

Parte importante será la cobertura que se brindará antes, durante y después de los festejos patrios y el tradicional Grito de Independencia a efectuarse desde la noche de este lunes en los 59 Municipios del Estado, «el exhorto a la población es a divertirse sanamente, en un ambiente familiar y con el orgullo que nos caracteriza como mexicanos”, destacó el maestro Juárez Hernández.

De igual manera, adelantó que se cubrirá la celebración de los informes de Gobierno en los Ayuntamientos, por lo que se tendrá vigilancia permanente, además de la importante participación que tendrá la División Caminos en las carreteras de jurisdicción estatal.

Cabe mencionar que el martes 16 de septiembre, también habrá participación del personal operativo en el desfile patrio, por lo cual los contingentes marcharán dando muestras de las habilidades y las destrezas relacionadas en su ámbito de competencia, incluyendo los vehículos de la Guardia Civil Estatal.