EN EL POTOSÍ SIN LÍMITES, LA SEGURIDAD ES UNA PRIORIDAD

-En dos acciones contundentes contra hechos ilícitos, son detenidos presuntos narcomenudistas en la capital potosina.

San Luis Potosí, S.L.P.- Para que tu y tu familia vivan tranquilos, diariamente la Guardia Civil Estatal trabaja su descanso.

En la capital potosina y en dos acciones distintas efectuadas durante las últimas 24 horas, tres presuntos vendedores de estupefacientes fueron detenidos por la fuerza operativa de la GCE.

En calle de Los Talleres y Bulevar San Luis en la colonia Valle Dorado, quedó arrestado Julio N. de 27 años de edad junto con 11 dosis de la droga sintética conocida como “cristal”. Dicha persona cuenta con antecedentes por posesión de droga (18/05/2022 y 05/10/2024) y en su declaración inicial mencionó dedicarse a la venta independiente de drogas en el sector.

Por otro lado en otra destacada acción operativa, las fuerzas estatales de seguridad, detuvieron en Sierra Fría y Sierra del Cobre, en la colonia Lomas Cuarta Sección a Ángel N. de 20 años de edad y Luis N. de 31 años de edad con 11 dosis de la droga sintética conocida como “cristal”, 10 dosis de hierba seca en color verde con las características propias de la mariguana, un arma corta calibre 9 milímetros, 14 cargadores, 205 cartuchos útiles, 2 pierneras, una maleta en color verde y una mariconera.

Los detenidos, fueron informados de los derechos que les asisten como personas en situación de detención para enseguida quedar a a disposición de la autoridad competente para lo que determine.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, reafirma su compromiso para que todas y todos sigan disfrutando de entornos seguros y hace un llamado a seguir colaborando con sus autoridades haciendo uso responsable de las líneas de emergencia 911 y denuncia anónima 089 en caso de ser testigos de algún hecho ilícito.