EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, AGENTES DE GUARDIA CIVIL ESTATAL DETIENEN A TRES PRESUNTOS CON SUSTANCIAS NOCIVAS

Con acciones firmes en materia de seguridad y prevención del delito, nuestros agentes de la Guardia Civil Estatal continúan trabajando a paso firme, para preservar la paz de las familias potosinas.

Como resultado de estas labores, elementos de la GCE detuvieron a dos hombres y una mujer, en el municipio de Santa María, por el supuesto delito de posesión de estupefacientes, asegurándoles 59 dosis de metanfetaminas y cinco bolsas con marihuana.

Los hechos tuvieron lugar en la colonia Benito Juárez, sitio donde Irving “N” de 22 años, Martín “N” de 26 años y Marlene “N” de 19 años, fueron detenidos, luego de asegurarles sustancias nocivas para la salud pública, por ello quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado.

Reafirmamos el compromiso de garantizar la paz de las familias potosinas, para preservar la tranquilidad en las cuatro regiones de la entidad potosina.