EL ORDEN Y TRANQUILIDAD SE CONSTRUYE DÍA A DÍA EN UN POTOSÍ SIN LÍMITES

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado implementa acciones que son esfuerzos constantes para recuperar y mantener espacios seguros.

Los dispositivos preventivos y de seguridad de nuestros agentes de la Guardia Civil Estatal en la capital potosina, en coordinación con la Policía de la Unidad Antisecuestros, permitieron el rescate de una menor de edad de 16 años, quien habría sufrido un “secuestro virtual”.

La menor fue ubicada en la colonia Del Real, de la misma capital potosina luego de que su familia recibiera llamadas donde le exigían una suma de dinero para su liberación, activándose de inmediato un protocolo de búsqueda y localización, obteniendo resultados favorables al localizarla sana y salva, reintegrándola con su familia.

El trabajo preventivo es parte de las acciones constantes de nuestros agentes estatales para evitar actividades que afectan el bienestar de nuestro estado, en un Potosí sin límites, donde se vive mejor.