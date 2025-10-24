EL ESTADO FORTALECE ACCIONES DE PAZ Y ESTABILIDAD PARA CIERRE DEL AÑO

• Se alistan operativos especiales por Día de Muertos, Xantolo, puente vacacional, Buen Fin, Aguinaldo Seguro entre otros, a la par de la cobertura interinstitucional que se brinda en los 59 municipios.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPCE), reafirma su compromiso de garantizar el orden y la paz pública en la recta final del año, fortaleciendo acciones operativas que brinden seguridad a las familias de las cuatro regiones, acciones a las que se suma la incorporación de la una nueva generación de la Guardia Civil Estatal próximamente.

El secretario de Seguridad, Jesús Juárez Hernández informó que se desplegarán diversos operativos preventivos, destacando los de Día de Muertos y Xantolo, con una amplia presencia de la Guardia Civil Estatal en la región Huasteca.

Detalló que, durante el próximo puente vacacional, del 28 de octubre al 3 de noviembre, la SSPCE reforzará la vigilancia en carreteras y zonas turísticas mediante la División Caminos, y a partir de la primera quincena de noviembre se pondrán en marcha operativos como El Buen Fin, Aguinaldo Seguro, Bienvenido Paisano, Navidad Segura y Año Nuevo Seguro.