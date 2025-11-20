EJÉRCITO MEXICANO SIGUE SIENDO UN EJEMPLO A NIVEL NACIONAL: JESÚS JUÁREZ HERNÁNDEZ

-Patriotismo, lealtad y sentido de pertenencia caracteriza a las fuerzas militares

Al acudir en representación del Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona a la ceremonia de Imposición de Ascensos y Entrega de Condecoraciones a personal militar en el 40 Batallón de Infantería, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, Jesús Juárez Hernández, destacó el espíritu de pertenencia y profesionalización de las fuerzas armadas, que se replica en la formación del personal de la Guardia Civil Estatal eficientando la coordinación y cooperación entre Estado y la Federación.

En la emotiva ceremonia donde se destacó la importancia de las familias en el crecimiento profesional de las fuerzas de seguridad, el secretario Jesús Juárez Hernández, reiteró el apoyo irrestricto del mandatario estatal al asegurar una vivienda y un seguro de vida a los elementos que perdieran la vida o sufrieran alguna lesión que los imposibilite en el cumplimiento de su deber, beneficios que se extienden al personal del Ejercito y Guardia Nacional jurisdiccionado en San Luis Potosí.

En la ceremonia celebrada en el marco de la conmemoración del aniversario de la Revolución Mexicana, el general de Brigada E.M. Roberto Bernal Benítez, comandante de la 12a Zona Militar, destacó que un ascenso no es un simple cambio, sino el resultado de una vida de sacrificio, de horas de estudio y preparación inquebrantable con la responsabilidad y el compromiso de servir a la patria con honor, deber y lealtad, principios que se comparten y distinguen en la Guardia Civil Estatal.

Juárez Hernández, reiteró que en esta fecha en que se honra el valor, el sentimiento patriota y la lucha de grandes mexicanos, se refuerzan los valores patrios el compromiso y la coordinación institucional en la lucha incansable para seguir ofreciendo a las familias la paz y seguridad.