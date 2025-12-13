13.7 C
Seguridad

EFECTIVA ESTRATEGIA DE COORDINACIÓN PERMITE CONSTRUIR UN POTOSÍ SEGURO Y SIN LÍMITES

sábado, diciembre 13, 2025

A través de los trabajos preventivos, enfocados en preservar la paz de las familias potosinas, nuestro Potosí avanza sin límites hacia entornos más seguros.

Durante los operativos desplegados en el municipio de Villa de Ramos, policías de la Guardia Civil Estatal (GCE), detuvieron a Carlos “N” de 20 años de edad, luego de que se les aseguraran 40 dosis de metanfetaminas y cuatro bolsas con marihuana.  Mediante esta estrategia, se logró evitar que dichas dosis de sustancias nocivas, fueran comercializadas, lo que permite evitar que la incidencia criminal aumente.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado exhorta a la población a denunciar cualquier acto constitutivo de delito, a la Línea de Emergencias 9-1-1, ya que por medio de la denuncia, se coadyuva a evitar la comisión de actos ilegales.

