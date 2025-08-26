26.4 C
San Luis Potosí
EFECTIVA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL DERIVA EN UN POTOSÍ SEGURO

martes, agosto 26, 2025

Mediante los trabajos coordinados entre los tres órdenes de Gobierno, los resultados en materia de seguridad son notorios y derivan en un Potosí seguro y sin límites.

En las últimas horas, agentes de la Guardia Civil Estatal, lograron la detención de tres presuntos implicados en acciones ilícitas que vulneran la salud pública, luego de asegurarles dosis de estupefacientes, entre sus pertenencias.

Uno de los hechos ocurrió en la capital potosina, se trata de Ricardo “N” de 30 años de edad, quien fue asegurado con 10 dosis de “cristal”; en el municipio de Salinas de Hidalgo, efectivos de la GCE detuvieron a Demesio “N” de 33 años, tras asegurarle 15 bolsas con marihuana; operativos realizados en el municipio de Ciudad Valles, derivaron en la detención de Ernesto “N” de 41 años, luego de asegurarle 17 dosis de “cristal”, 17 bolsas con marihuana y siete artefactos de varilla conocidos como “poncha llantas”, además de una motocicleta en la que se desplazaba.

A través de estrategias enfocadas en la prevención, se ha disminuido de forma destacada la incidencia delictiva, lo que ahora nos permite vivir en un Potosí como nunca antes, con paz y tranquilidad en cada rincón.

