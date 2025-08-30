DOS DETENIDOS POR POSESIÓN DE DROGA

El compromiso diario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado es construir un Potosí seguro para las familias potosinas, uno que nunca antes se había visto y que hoy ya es una realidad.

Dos personas fueron detenidas, en diferentes operativos de la Guardia Civil Estatal, por el presunto delito de posesión de droga, considerados como sujetos que perturban la integridad de la población. El primero se ubicó en la colonia Hacienda de Bravo, en la capital potosina, se trata de Víctor “N” de 64 años, quien quedó detenido tras asegurarle 52 dosis de “cristal” o metanfetamina. Cabe señalar que ha sido detenido en cuatro ocasiones distintas, por probables delitos contra la salud y portación de armas prohibidas.

Otro de los detenidos, un adolescente de 17 años, se ubicó en la colonia Urbi Villa del Real, en el municipio de Villa de Pozos, sorprendido con seis bolsas con marihuana y seis dosis de “cristal”.

Estos resultados son parte de los trabajos continuos que las autoridades de seguridad realizan en los 59 municipios del territorio potosino, lo que genera un Potosí sin límites, para la ciudadanía, quien disfruta de condiciones de tranquilidad óptimas.