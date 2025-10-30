14.1 C
DISPOSITIVO ESTADIO SEGURO EN PARTIDO ANTE BRAVOS DE CIUDAD JUÁREZ

By Redacción
jueves, octubre 30, 2025
En preparación para el partido entre Atlético de San Luis y FC Juárez, las autoridades estatales fortalecen el operativo “Estadio Seguro” que busca garantizar la tranquilidad de los aficionados durante el encuentro que se llevará a cabo este viernes 31 de octubre a las 21:00 horas en el estadio Alfonso Lastras Ramírez.

El secretario de seguridad estatal, Jesús Juárez Hernández, destacó que San Luis Potosí es reconocida por la Liga MX como una de las plazas más seguras y ordenadas del país. Por ello, en cada partido se implementa un dispositivo de seguridad adecuado para asegurar la tranquilidad de los asistentes.

El operativo incluirá un aumento significativo en el estado de fuerza de seguridad, con la participación de 600 efectivos personas, incluyendo a la Guardia Civil Estatal, policía municipal, Protección Civil Estatal y Municipal, seguridad privada, C5i2, drones, binomios caninos de la GCE, y Policía de Investigación de la FGE.

El secretario de seguridad estatal enfatizó el compromiso, voluntad y profesionalismo del personal de las instituciones involucradas en garantizar la seguridad del evento. También aseguró que el partido será un evento seguro y 100% familiar, destacando que estará terminantemente prohibido el acceso al estadio a porras o grupos de animación del equipo contrario, incluso si poseen boleto de acceso.

