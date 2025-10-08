DISMINUYEN MÁS DE LA MITAD EL NÚMERO DE HOMICIDIOS DOLOSOS REGISTRADOS EN SAN LUIS POTOSÍ

• El reporte de la incidencia delictiva presentada por el Gobierno Federal ubica a la entidad potosina en la octava posición entre los estados con menos homicidios registrados en el mes de septiembre

Durante el pasado mes de septiembre se registraron sólo 14 homicidios dolosos en San Luis Potosí, lo que equivale a una disminución del 53 por ciento con respecto al número de casos registrados en el mismo mes del año pasado.

Lo anterior se dio a conocer en la conferencia matutina de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, al presentarse el reporte de la incidencia delictiva con cifras consolidadas hasta el 30 de septiembre, en el cual se destacó la entidad potosina por ocupar la octava posición entre los estados con menos homicidios registrados ese mes.

Los 14 homicidios dolosos ocurridos en San Luis Potosí están muy por debajo de los 55 que en promedio nacional se registraron en todo el país, configurando apenas el 0.8 por ciento del total.

Estas cifras validan la estrategia integral de seguridad que el Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, implementó desde el inicio de su administración, a través de la cual se ha reducido la incidencia de algunos de los principales delitos.