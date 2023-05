Disminuye en narcomenudeo en San Luis Potosí

• Gracias al esfuerzo en conjunto con los tres niveles de Gobierno se evitó que más de un millón de dosis de drogas circularan en el Estado de San Luis Potosí

En San Luis Potosí disminuyó el delito de narcomenudeo porque aumentó la detención de personas dedicadas a este ilícito, evitando que sus drogas lleguen a manos de la sociedad.

A través del nuevo esquema de seguridad, la Guardia Civil Estatal (GCE) se convirtió en una institución confiable y efectiva para prevenir y combatir el narcomenudeo y otros delitos en las cuatro regiones del Estado.

En un año, el Gobierno de San Luis Potosí ha decomisado más de 252 kilogramos de distintas drogas -equivalentes a más de un millón de dosis-, asegurado a más de 8 mil personas, de las cuales 171 por delitos de alto impacto e incautado 346 armas de fuego, mismas que ya no están en las calles y comunidades de la Entidad, dosis que ya no están al alcance de las y los potosinos y miles de millones de pesos que ya no ingresaron a los bolsillos de grupos delictivos.

Además, la confianza ciudadana en el Gobierno del cambio y en la Fiscalía General del Estado (FGE) ha incrementado el número de denuncias ciudadanas contra el narcomenudeo y otros delitos.

“A paso firme, con valentía, vamos recuperando la paz y la tranquilidad en las cuatro regiones del Estado”, expresó el secretario de Seguridad del Estado, Guzmar Ángel González Castillo.

Lo dicho por el funcionario estatal coincide con la gráfica presentada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina, donde San Luis Potosí está por debajo de la media nacional en índices delictivos.

