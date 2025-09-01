DETIENEN A DOS PERSONAS POR PRESUNTA PORTACIÓN DE ARMA DE FUEGO

ACCIONES DESTACADAS EN SEGURIDAD CONSTRUYEN ESTE POTOSÍ SIN LÍMITES

Condiciones de paz son las que hoy se viven en este Potosí que avanza sin límites, por medio de las acciones destacadas en materia de prevención, por parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado.

Derivado de los trabajos de inteligencia de la Guardia Civil Estatal (GCE) en coordinación con personal de la Defensa, dos personas fueron detenidas, en diferentes acciones, por el presunto delito de portación de armas de fuego: el primer detenido se ubicó en el municipio de Villa de Ramos, se trata de Filemón “N” de 49 años de edad, a quien se le aseguró un arma de fuego con un cargador abastecido con 11 cartuchos útiles.

Acciones destacadas desplegadas en el municipio de Rioverde, dieron como resultado la detención de David “N” de 31 años de edad, detenido con un arma de fuego que se le aseguró, además de una camioneta Dodge, tipo RAM, en la que se desplazaba.

Trabajamos por la recuperación de la paz, en los 59 municipios de la Entidad potosina, para que las familias puedan continuar con sus diferentes actividades y disfruten de una seguridad sin límites.