26.5 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
Rojo AcontecerSeguridad

DETIENEN A DOS PERSONAS POR PRESUNTA PORTACIÓN DE ARMA DE FUEGO

By Redacción
47
spot_img
lunes, septiembre 1, 2025

ACCIONES DESTACADAS EN SEGURIDAD CONSTRUYEN ESTE POTOSÍ SIN LÍMITES

Condiciones de paz son las que hoy se viven en este Potosí que avanza sin límites, por medio de las acciones destacadas en materia de prevención, por parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado.

Derivado de los trabajos de inteligencia de la Guardia Civil Estatal (GCE) en coordinación con personal de la Defensa, dos personas fueron detenidas, en diferentes acciones, por el presunto delito de portación de armas de fuego: el primer detenido se ubicó en el municipio de Villa de Ramos, se trata de Filemón “N” de 49 años de edad, a quien se le aseguró un arma de fuego con un cargador abastecido con 11 cartuchos útiles.

Acciones destacadas desplegadas en el municipio de Rioverde, dieron como resultado la detención de David “N” de 31 años de edad, detenido con un arma de fuego que se le aseguró, además de una camioneta Dodge, tipo RAM, en la que se desplazaba.

Trabajamos por la recuperación de la paz, en los 59 municipios de la Entidad potosina, para que las familias puedan continuar con sus diferentes actividades y disfruten de una seguridad sin límites.

Artículo anterior
OPERATIVO “JUVENTUD 2025” REPORTA UN REGRESO A CLASES EN ORDEN Y SIN CONTRATIEMPOS
Artículo siguiente
GUARDIA CIVIL ESTATAL FORTALECE LA SEGURIDAD EN SUS 59 MUNICIPIOS
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.