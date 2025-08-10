DETIENEN A 7 Y UN MENOR DE EDAD EN DIVERSOS DESPLIEGUES OPERATIVOS

ESTADO TRABAJA SIN LÍMITES PARA QUE LAS FAMILIAS VIVAN TRANQUILAS

San Luis Potosí, S.L.P.- Despliegues operativos en municipios de las cuatro regiones a cargo de la Guardia Civil Estatal, permitieron la detención de 8 personas relacionadas con el presunto delito de distribución de estupefacientes con fines de venta.

En Ejido del centro camino a Los Magueyes, perteneciente a Ahualulco, los oficiales de la GCE, concretaron la detención de David N. de 26 años de edad, alias “El Bulldog”, por presunta posesión de 28 dosis de “cristal”, así como una camioneta Chevrolet, Silverado, modelo 2016, con reporte de robo del 17/05/ 2024. Dicha persona, cuenta con antecedente penal del pasado 11/04/25 por el delito de conducción de motocicleta con reporte de robo.

En la carretera Charcas-Ahualulco, en Mexquitic de Carmona, se detuvieron a Uriel N. de 36 años de edad, Ángel N. de 19 años de edad y Jonathan de 25 años de edad, junto con 28 dosis de hierba seca en color verde.

Por otra parte, a través de la Base de Operaciones Mixtas Interinstitucionales (B.O.M.I) de forma conjunta con efectivos de la Defensa, en la colonia Santa Rosa, en el Municipio de Ciudad Valles, fue capturado, José N. de 37 años de edad al encontrarle 6 bolsas con marihuana y 14 dosis de la droga sintética conocida como “cristal”.

Además, en la zona centro de Rioverde, quedaron bajo arresto Israel N. de 37 años de edad y Yohana de 26 años de edad, ya que se les descubrieron 10 bolsas con hierba seca en color verde, así como una camioneta GMC Terrain en la que se desplazaban.

Finalmente, en el Municipio de Santa María del Río, fue aprehendido un menor de 15 años junto con 15 dosis de hierba seca en color verde así como una motocicleta.

En San Luis Potosí, se trabaja con eficacia y eficiencia sin límites para darle un nuevo rumbo al tema de la seguridad pública; también te invitamos a seguir colaborando con las autoridades haciendo uso responsable de las líneas de emergencia 911 y 089.