Rojo AcontecerSeguridad

DETIENEN 4 SUJETOS EN VILLA DE ARISTA POR PROBABLEPOSESIÓN DE DROGA

Redacción
lunes, septiembre 22, 2025

SEGURIDAD SIN LÍMITES SE CONSTRUYE CON EL TRABAJO DE LA GUARDIA CIVIL ESTATAL

Acciones contundentes en materia de seguridad, permiten garantizar un Potosí tranquilo, que se consolida como una de las diez entidades con mejor calidad de vida para su gente.

En las últimas horas, nuestros agentes de la Guardia Civil Estatal (GCE) detuvieron a tres hombres y un adolescente, por el probable delito de posesión de droga, en el municipio de Villa de Arista.

Los hechos se suscitaron en la localidad El Mezquite, ahí fueron asegurados Hilario “N” de 19 años, Aniano “N” de 20 años, Flavio “N” de 19 años y un menor de 17 años, todos originarios del municipio de Aquismón, a quienes se les aseguraron 10 bolsas con marihuana; cabe señalar que su detención se derivó tras el reporte de una riña en la zona.

Fortalecemos la seguridad para garantizar que tu familia pueda salir a las calles de forma tranquila, además, trabajamos de forma coordinada, mediante tus denuncias, lo que permite evitar la comisión de acciones que alteren la paz de la población.

