DESPLIEGUE OPERATIVO DE PREVENCIÓN POR DÍA DE MUERTOS Y XANTOLO

By Redacción
jueves, octubre 30, 2025
Al encabezar la mañana de este jueves la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz Social, el titular de la SSPCE, Jesús Juárez Hernández, destacó la presencia operativa con un enfoque preventivo que se habrá de brindar en los 59 Municipios con motivo del Día de Muertos y Xantolo.

“Estamos listos para desplegar a más de 2
mil agentes operativos en los Municipios, tanto en panteones como en las celebraciones que se efectúan principalmente en la región Huasteca con el Xantolo 2025”, externó el maestro Juárez Hernández.

La meta de la Guardia Civil Estatal es obtener saldo blanco y redoblar la cobertura donde así se requiera.

