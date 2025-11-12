DESPLIEGUE DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA DE LA GUARDIA CIVIL ESTATAL POR CAMPAÑA COMERCIAL DEL “BUEN FIN”

-Presencia estratégica de elementos a pie tierra, agrupamiento K9, patrullajes y vigilancia estacionaria en Centro Histórico, centros comerciales y tiendas de conveniencia.

El Director de la Guardia Civil Estatal, Rosalío Ramos García, informó que se implementará un operativo especial de vigilancia y proximidad con motivo de la campaña comercial “Buen Fin 2025”.

El dispositivo dará inicio a las 00:00 horas del 13 de noviembre y concluirá a las 24:00 horas del 17 de noviembre, con el propósito de brindar seguridad y confianza a las familias potosinas durante sus actividades de compra.

La Guardia Civil Estatal, mantendrá presencia en los puntos de mayor concentración de personas, tales como centros comerciales, zonas comerciales, corredores urbanos y áreas bancarias, con el despliegue de elementos a pie tierra, patrullas y recorridos preventivos.

Se mantiene estrecha coordinación con las cámaras de comercio, servicios y turismo, así como con instituciones bancarias y diversos establecimientos, a fin de garantizar una jornada segura para comerciantes y consumidores.

El Comandante Ramos García, reiteró que la corporación atenderá de inmediato cualquier eventualidad a través de los canales de emergencia del 911, destacando el compromiso de la Guardia Civil Estatal de preservar el orden y la tranquilidad en las cuatro regiones del Estado.