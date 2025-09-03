DELITOS CONTRA LA SALUD SE COMBATEN POR MEDIO DE LA PREVENCIÓN Y LA SEGURIDAD EN ESTE POTOSÍ SIN LÍMITES

A través de los operativos de inteligencia, enfocados en prevenir actos como delitos contra la salud, que transgreden la integridad de la población, especialmente de la comunidad juvenil, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, combate sin tregua este tipo de hechos por medio de la prevención y seguridad.

En las últimas 24 horas se detuvo a cinco personas, por presuntos delitos contra la salud: el primer se ubicó en la capital potosina, durante los trabajos de seguridad, en el Barrio de Tlaxcala, se trata de Ignacio “N” de 27 años, quien se ubicó en la zona con 13 bolsas con marihuana; cuenta con un proceso y sentencia del mes de julio del presente año, por portación de un arma de fuego de uso exclusivo de Ejército, Armada y Fuerza Aérea (EAFAM).

En la colonia Lomas Primera Sección, se detuvo a José “N” de 31 años, originario de Zacatecas, con 10 dosis de “cristal” y un vehículo en el que se desplazaba; mientras que, en el municipio de Villa de Reyes, José “N” de 25 años, quedó detenido con 10 dosis de “cristal”; por último, en el municipio de Villa de Zaragoza, se detuvo a Hugo “N” de 32 años y a Manuel “N” de 25 años, con 16 dosis de “cristal”.

Un Potosí seguro y sin límites se consolida en sus 59 municipios, con paso firme y en condiciones de tranquilidad, para que tú y tu familia puedan gozar de espacios libres de sustancias nocivas.