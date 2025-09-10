COORDINACIÓN SIN LÍMITES EN LA ATENCIÓN A HECHOS DE ALTO IMPACTO EN SLP

Durante la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz Social la mañana de este día, se resaltaron las recientes acciones operativas de la Guardia Civil Estatal, encaminadas a lograr mayor paz y confianza, todo ello con trabajos y planeación estratégica interinstitucional.

El titular de la SSPCE, Jesús Juárez Hernández, informó sobre la detención de un trío de hombres en el Municipio de Matehuala que fueron sorprendidos en poder de “poncha llantas” y un vehículo con reporte de robo. Dichos sujetos afirmaron pertenecer a una célula delictiva, por lo cual de inmediato quedaron a disposición de la autoridad competente.

“Mantenemos estrecha coordinación con la Federación y los Municipios para atender y darle seguimiento a hechos de alto impacto, en este sentido, todos los días tenemos resultados positivos”, dijo el maestro Juárez Hernández.

