28.8 C
San Luis Potosí
Seguridad

CONTINÚAN LAS ACTIVIDADES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD ESTATAL EN FENAPO 2025

By Redacción
lunes, agosto 18, 2025

Como parte de las actividades de la Feria Nacional Potosina 2025, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, invita a todas las familias a visitar su stand en donde encontrarán dinámicas interactivas, talleres, juegos y exhibiciones pensadas para niñas, niños, jóvenes y adultos.

Entre las actividades más atractivas destacan:

​• “Policía por un día”: Vive la experiencia de portar uniforme, subir al muro de escalar y participar en dinámicas de proximidad.

​• Exhibiciones K9: A partir de las 5:00 pm disfruta de demostraciones con perros entrenados para labores de seguridad.

​• Lentes de Realidad Virtual: Sumérgete en experiencias interactivas de prevención y seguridad.

​• Defensa personal: Talleres en distintos horarios para aprender técnicas básicas de autoprotección.

​• Pizarrones interactivos y memoramas digitales sobre temas de prevención y valores.

​• Trámite de carta de antecedentes no penales (12:00 a 7:00 pm).

​• Servicios médicos básicos gratuitos (12:00 a 7:00 pm).

Además, podrás visitar el stand de promoción de la Academia de Seguridad y participar en concursos de dibujo y video, pensados para la niñez y la juventud potosina.

La SSPCE reafirma su compromiso de trabajar de la mano con la ciudadanía para fomentar la prevención, la cercanía y la confianza en la seguridad pública.

