CONTINÚAN LAS ACTIVIDADES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD ESTATAL EN FENAPO 2025

Como parte de las actividades de la Feria Nacional Potosina 2025, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, invita a todas las familias a visitar su stand en donde encontrarán dinámicas interactivas, talleres, juegos y exhibiciones pensadas para niñas, niños, jóvenes y adultos.

Entre las actividades más atractivas destacan:

​• “Policía por un día”: Vive la experiencia de portar uniforme, subir al muro de escalar y participar en dinámicas de proximidad.

​• Exhibiciones K9: A partir de las 5:00 pm disfruta de demostraciones con perros entrenados para labores de seguridad.

​• Lentes de Realidad Virtual: Sumérgete en experiencias interactivas de prevención y seguridad.

​• Defensa personal: Talleres en distintos horarios para aprender técnicas básicas de autoprotección.

​• Pizarrones interactivos y memoramas digitales sobre temas de prevención y valores.

​• Trámite de carta de antecedentes no penales (12:00 a 7:00 pm).

​• Servicios médicos básicos gratuitos (12:00 a 7:00 pm).

Además, podrás visitar el stand de promoción de la Academia de Seguridad y participar en concursos de dibujo y video, pensados para la niñez y la juventud potosina.

La SSPCE reafirma su compromiso de trabajar de la mano con la ciudadanía para fomentar la prevención, la cercanía y la confianza en la seguridad pública.