CONTINÚAN LAS ACTIVIDADES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD ESTATAL EN FENAPO 2025

Como parte de las actividades de la Feria Nacional Potosina 2025, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, invita a todas las familias a visitar su stand en donde encontrarán dinámicas interactivas, talleres, juegos y exhibiciones pensadas para niñas, niños, jóvenes y adultos.
Entre las actividades más atractivas destacan:
• “Policía por un día”: Vive la experiencia de portar uniforme, subir al muro de escalar y participar en dinámicas de proximidad.
• Exhibiciones K9: A partir de las 5:00 pm disfruta de demostraciones con perros entrenados para labores de seguridad.
• Lentes de Realidad Virtual: Sumérgete en experiencias interactivas de prevención y seguridad.
• Defensa personal: Talleres en distintos horarios para aprender técnicas básicas de autoprotección.
• Pizarrones interactivos y memoramas digitales sobre temas de prevención y valores.
• Trámite de carta de antecedentes no penales (12:00 a 7:00 pm).
• Servicios médicos básicos gratuitos (12:00 a 7:00 pm).
Además, podrás visitar el stand de promoción de la Academia de Seguridad y participar en concursos de dibujo y video, pensados para la niñez y la juventud potosina.
La SSPCE reafirma su compromiso de trabajar de la mano con la ciudadanía para fomentar la prevención, la cercanía y la confianza en la seguridad pública.