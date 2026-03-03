CONSOLIDA LA SSPC ESTRATEGIA INTEGRAL DE SEGURIDAD EN LAS CUATRO REGIONES

• ⁠La Guardia Civil Estatal detuvo a 35 personas por diferentes actos constitutivos de delito.

Durante los dispositivos preventivos y de vigilancia en las cuatro regiones, la Guardia Civil Estatal detuvo a 35 personas, 26 por presuntos delitos contra la salud, una por portación de arma prohibida, una por allanamiento, una por conducir un vehículo con reporte de robo, una por conducir un vehículo con placas sobrepuestas, una por delitos contra la seguridad de tránsito y cuatro por violencia familiar.

Además, la GCE recuperó cinco unidades con reporte de robo durante diferentes operativos de seguridad y decomisó 106 gramos de marihuana, 61 dosis de la droga sintética conocida como “cristal”, cinco de “crack” y 10 objetos “ponchallantas”.

Estas acciones reafirman el trabajo enfocado en preservar la seguridad de las familias potosinas y avanzar en la construcción de entornos más tranquilos en los 59 municipios.