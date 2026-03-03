26.2 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
Seguridad

CONSOLIDA LA SSPC ESTRATEGIA INTEGRAL DE SEGURIDAD EN LAS CUATRO REGIONES

By Redacción
69
spot_img
martes, marzo 3, 2026

• ⁠La Guardia Civil Estatal detuvo a 35 personas por diferentes actos constitutivos de delito.

Durante los dispositivos preventivos y de vigilancia en las cuatro regiones, la Guardia Civil Estatal detuvo a 35 personas, 26 por presuntos delitos contra la salud, una por portación de arma prohibida, una por allanamiento, una por conducir un vehículo con reporte de robo, una por conducir un vehículo con placas sobrepuestas, una por delitos contra la seguridad de tránsito y cuatro por violencia familiar.
Además, la GCE recuperó cinco unidades con reporte de robo durante diferentes operativos de seguridad y decomisó 106 gramos de marihuana, 61 dosis de la droga sintética conocida como “cristal”, cinco de “crack” y 10 objetos “ponchallantas”.
Estas acciones reafirman el trabajo enfocado en preservar la seguridad de las familias potosinas y avanzar en la construcción de entornos más tranquilos en los 59 municipios.

Artículo anterior
GOBIERNO ESTATAL MANTIENE VIGILANCIA POR CONFLICTO EN MEDIO ORIENTE
Artículo siguiente
CON TRABAJO COORDINADO LA GUARDIA CIVIL ESTATAL FORTALECE SEGURIDAD DE SAN LUIS POTOSÍ
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.