CON TRABAJO COORDINADO LA GUARDIA CIVIL ESTATAL FORTALECE SEGURIDAD DE SAN LUIS POTOSÍ

• La Guardia Civil Estatal detuvo a tres personas por delitos contra la salud y aseguró 34 dosis de droga, dinero en efectivo y una motocicleta.

Como resultado de los operativos de inteligencia, la Guardia Civil Estatal (GCE) detuvo a una mujer y dos hombres en diferentes hechos, presuntamente vinculados a la venta de enervantes.

En el municipio de Villa de Arista, la GCE aseguró a María “N” de 29 años, con 10 dosis de la droga sintética conocida como “cristal”.

En el municipio de Ciudad Valles, oficiales de la GCE detuvieron a José “N” de 43 años con 16 dosis de “cristal” y cinco de “crack” y a Julio “N” de 21 años con tres dosis de “cristal”, 160 pesos en efectivo y una motocicleta, ambos que cuentan con historial delictivo, por probables delitos contra la salud.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) reafirma su compromiso de trabajar sin límites a favor de la seguridad y la tranquilidad de las familias potosinas.