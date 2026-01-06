19 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
Seguridad

CON TRABAJO COORDINADO E INTERINSTITUCIONAL, LA GUARDIA CIVIL ESTATAL GARANTIZA LA PAZ EN ESTE POTOSÍ SIN LÍMITES

By Redacción
143
spot_img
martes, enero 6, 2026

S.L.P.- Acciones contundentes en materia de seguridad, derivaron en el decomiso de más de 400 gramos de diferentes estupefacientes, evitando que sustancias nocivas para la salud, lleguen a nuestros habitantes.

Agentes de la Guardia Civil Estatal en coordinación con Ejército mexicano, realizaron acciones operativas y de inteligencia en la capital potosina y los municipios de Villa de Zaragoza, Ahualulco, Tamasopo y Villa de la Paz, en donde siete presuntos fueron detenidos.

El primer hecho ocurrió en la capital potosina, donde José “N” de 36 años, resultó detenido, luego de asegurarle 11 bolsas con marihuana y un vehículo donde se desplazaba. Mientras que, en la colonia Morales, efectivos de la GCE y de Defensa, detuvieron a Jonathan “N” de 20 años y a Luis “N” de 35 años, quien cuenta con antecedentes negativos por presuntos delitos como allanamiento y posesión de droga, luego de asegurarles 17 dosis de metanfetaminas.

Otro de los sucesos fue en el municipio de Villa de Zaragoza, donde autoridades federales y estatales detuvieron a Osvaldo “N” de 40 años de edad, luego de asegurarle ocho dosis de “cristal”. Un joven de 23 años, identificado como Juan “N” tras asegurarle 59 dosis de metanfetaminas y seis bolsas con marihuana.

En la zona centro del municipio de Tamasopo, efectivos de la GCE aseguraron a Erick “N” de 27 años de edad, después de asegurarle tres dosis de “cristal” y 15 de marihuana; por último, en el municipio de Villa de la Paz, se detuvo a José “N” de 41 años, después de asegurarle 25 bolsas con marihuana.

Estas acciones reafirman el compromiso de la corporación estatal, en evitar que sustancias nocivas lleguen a manos de nuestras y nuestros jóvenes. Por ello la estrategia de seguridad es firme y nos permite avanzar hacia un Potosí tranquilo y sin límites.

Artículo anterior
Policía Vial y Protección Civil Municipal atienden accidente en Salvador Nava
Artículo siguiente
SEGURIDAD ALIMENTARIA IMPACTA EN LA REDUCCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.