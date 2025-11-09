25.8 C
Seguridad

CON SEGURIDAD Y PREVENCIÓN, GARANTIZAMOS UN ESTADO TRANQUILO

By Redacción
domingo, noviembre 9, 2025

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, en cumplimiento de las políticas públicas y estrategias de prevención establecidas, trabaja en la consolidación de un entorno cada vez más seguro para las familias potosinas.

Los operativos de la Guardia Civil Estatal en el municipio de Santa María del Río, en coordinación con el Ejército mexicano, permitieron la detención en la carretera a México de Oscar “N” de 33 años, Víctor “N” de 35 años y Héctor “N” de 25 años, pertenecientes a un grupo de criminales.

A los presuntos, se les aseguró una pistola escuadra Beretta con un cargador y cinco cartuchos útiles, un subfusil, marca Luger, color negro, calibre 9 milímetros, con un cargador con 15 cartuchos útiles; 10 bolsas con marihuana, una camioneta Chevrolet Tahoe, color gris, modelo 2015 y una camioneta GMC Sierra, modelo 2015, color dorado.

Con firmeza, refrendamos el trabajo diario para seguir construyendo el Potosí sin límites.

