CON MAYOR PRESENCIA DE LA GUARDIA CIVIL ESTATAL SE GARANTIZA LA SEGURIDAD EN LA ENTIDAD POTOSINA

viernes, octubre 24, 2025
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, refrenda su compromiso para salvaguardar la integridad de las familias potosinas, con mayor presencia en la entidad potosina.

Tras un dispositivo de seguridad, efectuado sobre la avenida Nereo Rodríguez Barragán, en la capital potosina, agentes de la Guardia Civil Estatal reportaron la detención de Christian “N” de 33 años, a quien se le aseguró un vehículo Honda, tipo CR-V, color gris, sin placas, que tenía alteración en su número de serie, resultando con reporte de robo en el estado de Jalisco. Cabe señalar que, también la factura del vehículo y los recibos de derechos vehiculares, resultaron apócrifos.

A través de los dispositivos de reacción inmediata, efectivos de la Guardia Civil Estatal trabajan en favor de las familias potosinas.

