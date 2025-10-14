23.1 C
San Luis Potosí
Seguridad

CON FIRMEZA Y PREVENCIÓN ASEGURAMOS LA TRANQUILIDAD DE NUESTRO ESTADO

martes, octubre 14, 2025

En la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, implementamos diariamente acciones para seguir construyendo un Potosí más seguro y tranquilo.

Un operativo coordinado entre la Guardia Civil Estatal y el Ejército mexicano en la capital potosina, derivó en la detención de Uriel “N” de 29 años, alias el “Wini” y/o el “Patillas”, quien fue asegurado con 12 bolsas con marihuana y 10 dosis de “cristal”.

El presunto, dedicado a actividades que dañan a nuestra comunidad, fue detenido en la avenida Del Sauce en la colonia Mártires de la Revolución y cuenta con antecedentes por por portación de arma prohibida, violencia familiar, posesión de droga y delitos contra la familia.

Esta acción forma parte de los esfuerzos constantes para trabajar contigo y para ti en un Potosí sin límites, donde se vive mejor.

