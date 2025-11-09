CON COMPROMISO FIRME CONSTRUIMOS UN SAN LUIS POTOSÍ CON PAZ Y TRANQUILIDAD

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado reafirma su compromiso con la implementación de acciones orientadas a preservar el orden y garantizar la seguridad en nuestra comunidad.

Un operativo de la Guardia Civil Estatal en coordinación con el Ejército mexicano en las inmediaciones de la comunidad de El Cerrito en Santa María del Río derivó en la detención de Héctor “N” de 19 años, por llevar consigo 17 dosis de “cristal” y siete bolsas con marihuana.

Estas acciones de vigilancia constante permiten seguir disfrutando de un estado en paz y cada vez con más orden, para que las familias potosinas puedan disfrutar de un estado tranquilo.

Reafírmanos el compromiso de trabajar contigo y para ti, porque en el Potosí sin límites, se vive mejor.