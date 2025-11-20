CON ACCIONES DESTACADAS EN SEGURIDAD, SE CONSTRUYE UNA HUASTECA MÁS TRANQUILA

Condiciones de paz son las que hoy se viven en este Potosí que avanza sin límites, por medio de las acciones destacadas en materia de prevención, por parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado.

Tanquián de Escobedo, S.L.P.- Derivado de los intensos trabajos operativos y de inteligencia que desarrolla la Guardia Civil Estatal (GCE) en toda la región Huasteca, tres personas resultaron detenidas por el presunto delito de resistencia y portación de armas de fuego.

Los ahora detenidos responden a los nombres de David “N” de 52 años, Adelaido “N” de 27 años y Jorge “N” de 32 años a quienes se les aseguró un arma de fuego calibre .38, 149 cartuchos útiles, una escopeta calibre 12, una pistola calibre 9 milímetros, un rifle calibre 5.56 y un vehículo Dodge Durango modelo 1998.

Los detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República, con la evidencia asegurada.

En San Luis Potosí, se trabaja por la recuperación de la paz, en los 59 municipios de la entidad potosina, para que las familias puedan continuar con sus diferentes actividades y disfruten de una seguridad sin límites.