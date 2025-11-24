COMPROMISO POR CONSTRUIR UN ESTADO MÁS SEGURO CON ACCIONES CONTUNDENTES

En la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, asumimos con firmeza y compromiso la tarea de seguir con la construcción de entornos seguros para toda la población.

Nuestros agentes de la Guardia Civil Estatal, al realizar recorridos de seguridad y vigilancia en la colonia Prados Satélite, detuvieron a Sandra “N” de 41 años, alias “La Sandrota”, quien es vinculada a una red de criminales en la capital potosina.

A la presunta, quien cuenta con antecedentes por el delito de fraude, se le aseguraron nueve dosis de marihuana, 22 dosis de “cristal” y 29 mil 500 pesos.

Accciones contundentes de la Guardia Civil Estatal en cada uno de los 59 municipios de la entidad, construyen día a día un estado más seguro y con prevención.