Seguridad

COBERTURA TOTAL EN SEGURIDAD POR LA VISITA DE CHIVAS RAYADAS ESTE SÁBADO

By Redacción
viernes, enero 30, 2026

-Autoridades diseñan y reportan listo el operativo “Estadio Seguro”

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, definió el Plan de Operaciones “Estadio Seguro”, como parte de la Jornada 4 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

El encuentro deportivo entre el Atlético San Luis y las Chivas Rayadas del Guadalajara, se llevará a cabo este sábado 31 de enero a las 17:00 horas, por lo que las fuerzas de seguridad estatales y municipales, FGE, protección civil, cuerpos de rescate, emergencias y personal de seguridad privada, se reportaron listas para la jornada 4 del torneo Clausura 2026.

En una reunión presidida por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, Jesús Juárez Hernández en la que estuvieron presentes titulares y representantes de las instituciones de seguridad y procuración de justicia, se establecieron las líneas de acción a seguir incluyendo el seguimiento y monitoreo de las cámaras de video vigilancia.

El operativo iniciará a las 13:30 horas con más de 860 elementos de seguridad, protección civil y personal médico, cuya función será mantener el orden en los partidos de la Liga MX en San Luis Potosí para asegurar un ambiente tranquilo y seguro para las familias asistentes.

