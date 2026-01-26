C5i2 FORTALECE SIN LÍMITES LA CULTURA DE CIBERSEGURIDAD Y JUSTICIA DIGITAL

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, a través de la Dirección de Tecnologías y el Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i2), continúa impulsando acciones de acercamiento académico para fortalecer el conocimiento en materia de seguridad, innovación tecnológica y justicia digital entre la comunidad estudiantil.

Como parte de estas actividades, se recibió a 26 alumnos y una docente de la Universidad de Educación Productiva (UDEP), pertenecientes a la Licenciatura en Derecho, quienes realizaron una visita guiada por las instalaciones del C5i2, donde conocieron de primera mano el funcionamiento de las plataformas tecnológicas que apoyan las labores de seguridad pública en el estado.

Durante el recorrido, personal especializado de la Dirección de Tecnologías, explicó el papel estratégico que desempeñan las herramientas tecnológicas, los sistemas de videovigilancia, análisis de información y ciberseguridad en la prevención del delito, la atención de emergencias y el fortalecimiento del sistema de justicia, destacando su impacto directo en la toma de decisiones y en los procesos legales.

Asimismo, se resaltó la importancia de que las y los futuros profesionistas del Derecho comprendan la aplicación de la tecnología en el ámbito jurídico y de seguridad, ampliando su panorama profesional y fomentando una visión integral sobre la justicia moderna.

Con estas acciones, la SSPCE reafirma su compromiso de promover espacios de aprendizaje, acercamiento institucional y formación preventiva, contribuyendo al desarrollo de jóvenes más informados y conscientes del papel que juega la tecnología en la construcción de entornos seguros en San Luis Potosí.