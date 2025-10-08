AUTORIDADES PENITENCIARIAS Y DIF ESTATAL SIGNAN CONVENIO PARA FORTALECER LA REINSERCIÓN SOCIAL

Ciudad Valles, S.L.P.- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, informa que realizó la firma de un convenio de colaboración entre la Dirección General de Prevención y Reinserción Social (DGPRS) y el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), con el objetivo de fortalecer las acciones de desarrollo ocupacional para personas privadas de la libertad en el Centro Estatal de Reinserción Social de Ciudad Valles.

El evento protocolario tuvo lugar al interior del centro de reinserción social del municipio de la zona Huasteca, contando con la presencia de Carmen Concepción Villa Galarza, titular de la DGPRS, y Virginia Zúñiga Maldonado, directora general del DIF estatal, quienes resaltaron la importancia de sumar esfuerzos interinstitucionales para potenciar la capacitación y el trabajo penitenciario como herramientas clave para la reinserción social.

Como parte del acuerdo, se implementarán cursos presenciales de capacitación laboral, además de promover la comercialización de productos elaborados por personas privadas de la libertad tanto en ferias y exposiciones, lo que permitirá que los participantes adquieran habilidades técnicas y productivas que les serán útiles una vez recuperen su libertad.

El convenio se fundamenta en el cumplimiento de los ejes de reinserción sobre el trabajo, la capacitación, el respeto a los derechos humanos, la educación, la salud y el deporte. Con este esfuerzo, se busca ampliar las oportunidades de reinserción y desarrollo personal para quienes se encuentran en situación de internamiento, promoviendo su integración efectiva a la sociedad.