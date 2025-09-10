ASEGURAN SUJETO POR PRESUNTO HOMICIDIO

LA TRANQUILIDAD DE NUESTRO ESTADO ES UN COMPROMISO QUE SE CUMPLE

-Con firmeza, se asegura la tranquilidad de San Luis Potosí

Desde la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, se construye día a día una firme estrategia para que las familias potosinas vivan tranquilas y con mayor certidumbre y seguridad.

Oficiales de la Guardia Civil Estatal, aseguraron a Martín “N” de 22 años, al ser ubicado en la calle Guanajuato, de la colonia San Francisco del municipio de Villa de Arriaga, luego de ser señalado de haber privado de la vida a un hombre por probable riña.

El presunto quedó a disposición de la Fiscalía General del Estado, después de que ofreciera 100 pesos a los elementos estatales para que lo dejaran libre.

Esta acción, es parte de los esfuerzos constantes para mantener la tranquilidad en cada uno de los municipios del Potosí sin límites.