ACCIONES PREVENTIVAS EN LA ZONA HUASTECA ESTABLECEN CONDICIONES DE PAZ PARA LA CIUDADANÍA

Dentro de los objetivos para la construcción de un Potosí seguro, se encuentran las acciones preventivas, encabezadas por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, que establecen condiciones óptimas de paz, para sus pobladores en las cuatro regiones de la entidad.

Como muestra de ello, se refleja en los resultados obtenidos en las últimas 24 horas, en el municipio de Ciudad Valles, en donde un hombre, considerado como probable objetivo generador de incidencia en la región, resultó detenido por la Guardia Civil Estatal, tras el aseguramiento de 20 dosis de cocaína a bordo de un taxi.

Cabe señalar que, al momento de su detención, trató de evadir su responsabilidad legal al tratar de ofrecer 2 mil 350 pesos a los elementos aprehensores, por ello se le comunicó que, además del probable delito de posesión de droga, sería detenido por cohecho. Javier “N” de 41 años, quedó a disposición de las autoridades competentes.

Sin tregua ni distingo, la corporación estatal trabaja para garantizar que tu familia goce de un estado seguro, en donde puedan salir a las calles con la libertad de realizar sus actividades cotidianas y recreativas, en entornos adecuados.