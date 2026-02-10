ACCIONES DE LA GCE PERMITEN DETENCIÓN POR POSESIÓN DE BILLETES APÓCRIFOS

Derivado de la rápida intervención a un reporte ciudadano, elementos de la Guardia Civil Estatal lograron frustrar un intento de circulación de billetes apócrifos en comercios del municipio de Real de Catorce, asegurando a cuatro personas presuntamente involucradas en estos hechos.

Mientras realizaban recorridos de seguridad y vigilancia, los oficiales recibieron el aviso de que varias personas se encontraban realizando pagos con billetes falsos en distintos establecimientos, Con la información proporcionada, se implementó un operativo de búsqueda en la zona, logrando la localización y detención de dos hombres y dos mujeres, quienes fueron asegurados conforme a los protocolos policiales.

Durante la intervención policial se detuvo a Omar “N”, de 35 años, Sergio “N”, de 40 años, Angélica “N”, de 40 años y Karen “N”, de 36 años, mismos que, labores de inteligencia señalan a los presuntos como una banda dedicada a la falsificación de billetes originaria de la Ciudad de México.

Además se aseguraron 107 billetes apócrifos de la denominación de 500 pesos, además de 300 pesos en efectivo, una cartera y un vehículo tipo sedán.

La Guardia Civil Estatal reitera su compromiso de responder de manera inmediata a los reportes ciudadanos y de mantener acciones permanentes para la prevención y combate de los delitos que afectan a la sociedad.