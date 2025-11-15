ACCIONES CONTUNDENTES PARA SEGUIR CONSTRUYENDO UN ESTADO SIN LÍMITES

En la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, implementamos acciones diarias para construir entornos seguros para ti y tu familia.

Nuestros elementos de la Guardia Civil Estatal, en coordinación con el Ejercito mexicano, dentro del dispositivo Base de Operaciones Mixtas Interinstitucional (BOMI), al implementar tareas de vigilancia en el municipio de Villa de Reyes, detectaron una camioneta de la cual descendieron varios hombres.

Los presuntos corrieron en distintas direcciones dejando abandonada la unidad Nissan Xtrail modelo 2016, dentro de la cual había una pistola tipo escuadra, calibre 9 milímetros, dos cargadores, 14 cartuchos útiles, una funda de lona, un estuche tipo caja, 90 paquetes de plástico con 32 kilógramos de marihuana, cuatro paquetes de plástico con “cristal” de 1.2 kilogramos, además de 33 kilógramos de pólvora distribuidos en distintos artefactos pirotécnicos y 367 cigarros electrónicos.

Con acciones como estas, la seguridad y prevención se construye día a día para seguir abatiendo los índices delictivos en la entidad y seguir como una de las entidades más seguras del país.