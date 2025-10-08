GUARDIA CIVIL ESTATAL DESARTICULA CÉLULA DELINCUENCIAL Y ABATE A DOS PRESUNTOS SICARIOS EN AHUALULCO

Ahualulco, S.LP.- Derivado del Plan Integral de Seguridad que establece sólidas acciones operativas y de inteligencia, dos integrantes de una presunta célula delincuencial fueron abatidos por agentes de la Guardia Civil Estatal adscritos al Grupo de Operaciones Tácticas, (GOT) luego de un intento de agresión a los elementos y de efectuarse una persecución en aquella zona.

Los abatidos son dos sujetos ligados al un Cartel, Abiud N. de 25 años de edad, alias»El Trakas», y Martín N. alias «El Batman”, dichas personas están vinculados a recientes hechos de violencia ocurridos en la Zona Metropolitana de San Luis Potosi, el Municipio de Ahualulco y en los Municipios de San Felipe en el Estado de Guanajuato y Ojuelos en el Estado de Jalisco.

Abiud N. fue detenido en el año 2023 con armas largas y cortas en Santa María del Río, mientras que Martín N. alcanzó a librar una orden de aprehensión que se le quiso cumplimentar en el Municipio de San

Felipe Guanajuato.

En el lugar de los hechos se les aseguraron armas largas, droga y un vehículo Chevrolet Aveo en color blanco en el cual a través de camaras de videovigilancia se presume realizaban sus desplazamientos delincuenciales.

Con estas acciones, se refrenda el compromiso del Estado por la mayor tranquilidad de la población, por lo que continuará trabajando sin descanso en los 59 Municipios de las cuatro regiones.