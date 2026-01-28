16.5 C
GUARDIA CIVIL ESTATAL ABATE A PRESUNTOS DELINCUENTES TRAS REPELER AGRESIÓN EN SANTO DOMINGO

miércoles, enero 28, 2026

• En operativo de seguridad que abarca zonas limítrofes con Zacatecas, se neutralizó a un par de presuntos integrantes de una célula criminal; en el lugar se aseguraron armas de fuego y droga.

Una incursión operativa que abarca zonas limítrofes con el vecino Estado de Zacatecas, permitió a la Guardia Civil Estatal, abatir a dos sujetos que formaban parte de una presunta célula criminal.

Los hechos ocurrieron en la comunidad de Illescas en el Municipio de Santo Domingo mientras los elementos estatales realizaban recorridos estratégicos con el objetivo de inhibir conductas delictivas y salvaguardar a la población en la zona Altiplano, cuando avistaron a sujetos armados que se desplazaban en una camioneta en color blanco, mismos que pretendieron huir a la par de realizar detonaciones contra los oficiales.

Ante tal situación, los agentes de la GCE actuaron conforme a los protocolos establecidos, repeliendo el ataque y como resultado los dos agresores que iniciaron el ataque perdieron la vida en el lugar, encontrándose en interior del vehículo en el que se transportaban dos armas de fuego cortas, así como diversas dosis de droga. Uno de los fallecidos fue identificado como Andrés “N” alias “El Chino”, de 35 años, mientras que el segundo permanece en calidad de no identificado.

Al sitio acudieron también elementos de la Guardia Nacional, Policía de Investigación y Servicios Periciales, quienes brindaron apoyo y realizaron las diligencias correspondientes para el levantamiento de los cuerpos y el aseguramiento de los indicios.

La Guardia Civil del Estado, reitera que continuará fortaleciendo las acciones de seguridad y vigilancia en coordinación interinstitucional para garantizar la paz y tranquilidad de las familias potosinas en un Potosí sin límites.

