EN OPERATIVO INTERINSTITUCIONAL EN VILLA DE ARRIAGA, SON CAPTURADOS DOS PRESUNTOS GENERADORES DE VIOLENCIA

-De nueva cuenta, se aprehenden a dos integrantes del CJNG relacionados con actos delictivos como la comisión de homicidios

-Se desplazaban a bordo de un vehículo con reporte de robo, uno de los presuntos contaba con una orden de aprehensión por el delito de homicidio; ofrecieron dinero a los elementos a cambio de su liberación

Villa de Arriaga, S.L.P.- Dos jóvenes que se identificaron como integrantes de un grupo delictivo fueron detenidos durante un operativo interinstitucional de seguridad sobre la carretera federal 80, en el tramo San Luis Potosí–Lagos de Moreno, luego de ser sorprendidos a bordo de una camioneta con reporte de robo con violencia.

Los hechos ocurrieron a la altura del kilómetro 37+000, en la localidad de San Francisco, municipio de Villa de Arriaga, donde elementos estatales de la Guardia Civil Estatal y la Guardia Nacional, realizaban recorridos de vigilancia. En el sitio, los oficiales detectaron una camioneta tipo SUV cuyos tripulantes mostraron una actitud evasiva.

Al marcarles el alto y realizar la inspección correspondiente, se confirmó mediante el sistema de información que el vehículo, una Chevrolet SUV color blanco, con placas del estado de Jalisco, contaba con reporte de robo vigente con violencia. Al informarles que serían detenidos, uno de los ocupantes intentó sobornar a los agentes ofreciendo dinero en efectivo para evitar su arresto.

Ante esta situación, fueron asegurados Jhonathan “N” de 21 años y Benito “N” de 23 años, quienes quedaron a disposición de la autoridad competente por los delitos de conducir vehículo con reporte de robo, cohecho y lo que resulte conforme a las investigaciones.

Durante el aseguramiento también fue puesta a disposición la cantidad de 6 mil 290 pesos en efectivo, presuntamente utilizada para intentar corromper a los oficiales y Benito “N” resultó con una orden de aprehensión por el delito de homicidio. Tanto los detenidos como el vehículo fueron trasladados para continuar con las diligencias legales correspondientes.