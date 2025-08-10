DETIENEN A INDIVIDUO EN MOTOCICLETA CON REPORTE DE ROBO

POR UN POTOSÍ MÁS SEGURO, LAS FUERZAS ESTATALES DE SEGURIDAD TRABAJAN SIN LÍMITES

San Luis Potosí, S.L.P.- La presencia preventiva y disuasiva a cargo de la Guardia Civil Estatal y su División Caminos se mantiene en la ruta correcta en cuanto a resultados se refiere, en un Potosí sin límites que vela por el orden y la paz pública.

Por medio de la coordinación y el cruce de información entre personal especializado del C5i2 y la GCE, fue posible la detención en la colonia Tierra Blanca en la capital potosina de Ricardo N. de 30 años de edad, quien tripulaba la motocicleta marca Italika en color rojo con reporte de robo del 27/11/23.

De igual forma durante las últimas 24 horas hubo dos recuperaciones de vehículos automotores que contaban con reporte de robo vigente siendo una Chevrolet Tahoe en color gris con reporte de robo del 04/08/2025, recuperada en el Fracc. Campo Azul, S.G.S., así como un vehículo Volkswagen, Golf, blanco, con reporte de robo del 08/08/2025, recuperado en la comunidad de Maravillas, S.L.P.

En la Guardia Civil Estatal, no hay límites para que tú y tu familia vivan con mayor tranquilidad; por ello también te recordamos que pueden colaborar con tus autoridades haciendo uso responsable de las líneas de emergencia 911 y 089 para denuncia anónima.