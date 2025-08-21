Desmantelan campamento del crimen organizado en Sinaloa

El Grupo Interinstitucional realizaba reconocimientos terrestres en el poblado La Cruz cuando militares advirtieron la presencia sospechosa de un hombre
Autoridades federales y de Sinaloa desmantelaron un campamento del crimen organizado en el municipio de Elota.
La acción de seguridad derivó en la detención del civil y en el aseguramiento de:
- dos vehículos (uno con reporte de robo vigente y otro con blindaje)
- dos armas largas
- 16 cargadores
- mil 231 cartuchos de diferentes calibres
- tres cascos antifragmento
- un chaleco antibalas con dos placas balísticas
- un radio de dos bandas
- cuatro teléfonos celulares
- tres cintas eslabonadas
- 640 eslabones
El hombre y los indicios hallados fueron presentados ante la Fiscalía General de la República (FGR) para las investigaciones pertinentes y el deslinde de responsabilidades.
Con información de David Galván de Radio Fórmula