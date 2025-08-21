Desmantelan campamento del crimen organizado en Sinaloa

Autoridades federales y de Sinaloa desmantelaron un campamento del crimen organizado en el municipio de Elota.

El Grupo Interinstitucional realizaba reconocimientos terrestres en el poblado La Cruz cuando militares advirtieron la presencia sospechosa de un hombre.

La acción de seguridad derivó en la detención del civil y en el aseguramiento de:

dos vehículos (uno con reporte de robo vigente y otro con blindaje)

dos armas largas

16 cargadores

mil 231 cartuchos de diferentes calibres

tres cascos antifragmento

un chaleco antibalas con dos placas balísticas

un radio de dos bandas

cuatro teléfonos celulares

tres cintas eslabonadas

640 eslabones

El hombre y los indicios hallados fueron presentados ante la Fiscalía General de la República (FGR) para las investigaciones pertinentes y el deslinde de responsabilidades.

Con información de David Galván de Radio Fórmula