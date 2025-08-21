21.9 C
San Luis Potosí
Desmantelan campamento del crimen organizado en Sinaloa

By Agencias
66
Objetos asegurados en campamento del crimen organizado en Elota. Foto de SSP Sinaloa
miércoles, agosto 20, 2025

El Grupo Interinstitucional realizaba reconocimientos terrestres en el poblado La Cruz cuando militares advirtieron la presencia sospechosa de un hombre

Autoridades federales y de Sinaloa desmantelaron un campamento del crimen organizado en el municipio de Elota.

El Grupo Interinstitucional realizaba reconocimientos terrestres en el poblado La Cruz cuando militares advirtieron la presencia sospechosa de un hombre.

Desmantelan campamento del crimen organizado en Sinaloa - detenido-en-elota-sinaloa

Detenido en Elota. Foto de SSP Sinaloa

La acción de seguridad derivó en la detención del civil y en el aseguramiento de:

  • dos vehículos (uno con reporte de robo vigente y otro con blindaje)
  • dos armas largas
  • 16 cargadores
  • mil 231 cartuchos de diferentes calibres
  • tres cascos antifragmento
  • un chaleco antibalas con dos placas balísticas
  • un radio de dos bandas
  • cuatro teléfonos celulares
  • tres cintas eslabonadas
  • 640 eslabones

El hombre y los indicios hallados fueron presentados ante la Fiscalía General de la República (FGR) para las investigaciones pertinentes y el deslinde de responsabilidades.

Con información de David Galván de Radio Fórmula

