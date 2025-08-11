Decomisan casi 2 toneladas de metanfemina y mariguana en Garita de Otay, Tijuana

Fuerzas federales decomisaron en la Garita Otay de Tijuana, Baja California, un cargamento de 1.9 toneladas de metanfetamina y cocaína, acción en la que fue detenida una persona.

En dicha acción participaron elementos de la Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Fiscalía General de la República (FGR).

El Gabinete de Seguridad federal indicó en un comunicado que durante labores de revisión a un tractocamión en la Garita Otay de Tijuana, mediante el uso de rayos X, agentes de seguridad detectaron densidades que no coincidían con un pedimento que consistía en cuadros decorativos, por lo que se realizó una inspección física a la carga.

Durante la revisión, se localizó un doble fondo con cajas de cartón que contenían 122 paquetes con aproximadamente mil 174 kilos de metanfetamina y 115 paquetes con 724 kilos de cocaína, por lo cual, se detuvo al conductor de 54 años de edad y se aseguró la droga junto con el tractocamión.

Al detenido le leyeron sus derechos y junto con lo asegurado fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación legal.

“Con este aseguramiento se evitó que miles de dosis de droga llegaran a las calles, lo que representa una afectación económica para la delincuencia organizada de 477 millones de pesos“, destacó el Gabinete de Seguridad federal.

El Gobierno de México implementa desde el 5 de febrero la Operación Frontera Norte, en donde se han detenido un total de seis mil 192 personas y el aseguramiento de cuatro mil 907 armas de fuego, 828 mil 10 cartuchos de diversos calibres, 22 mil 991 cargadores, 57 mil 161.98 kg de droga, entre ellos, 311.89 kg de fentanilo, cuatro mil 344 vehículos y 774 inmuebles.

