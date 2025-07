“Yo no hablo con abogados de narcotraficantes”: Sheinbaum a Jeffrey Lichtman

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, respondió a Jeffrey Lichtman, abogado del narcotraficante mexicano Ovidio Guzmán López, quien volvió a realizar declaraciones en contra de la mandataria mexicana en redes sociales.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo le dejó en claro que ella no entabla conversación con abogados de narcotraficantes, ni con criminales.

“Yo no hablo con abogados de narcotraficantes ni con narcotraficantes”, lanzó.

El abogado Jeffrey Lichtman volvió a la carga contra la presidenta Sheinbaum Pardo, tras sus declaraciones por el caso de Ismael Mayo Zambada, detenido en EE.UU. hace un año.

“Durante 50 años no le interesó llevarlo ante la justicia en México. De repente, ahora que ya no está en México, no para” de pedir su regreso”, dijo el defensor de Guzmán López, en referencia a las declaraciones que realizó la titular del Ejecutivo federal en la mañanera del 24 de julio de 2025.

Sheinbaum Pardo argumentó en dicha conferencia que su Gobierno insistirá en pedir toda la información al Gobierno de los Estados Unidos sobre la manera en que fueron detenidos los narcotraficantes y líderes del Cártel de Sinaloa, Ismael Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López el 25 de julio de 2024 en un aeropuerto de Nuevo México.

“Seguimos insistiendo. Depende del gobierno de Estados Unidos dar toda la información, pero vamos a seguir insistiendo”, afirmó.

Lichtman ha acusado a la presidente de México de actuar como “el brazo de relaciones públicas de una organización narcotraficante”.

La titular del Ejecutivo federal mexicano calificó las declaraciones del litigante estadounidense como “irrespetuosas” hacia la investidura presidencial y anunció una demanda por difamación.

Con información de López-Dóriga Digital