“Voy a entregar banda presidencial a alguien que piensa como yo”: López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este sábado en Guerrero que le va a entregar la banda presidencial a alguien que piensa igual que él.

La declaración del mandatario mexicano se realizó durante su visita al municipio de Zihuatanejo, en Guerrero, donde realizó la supervisión de los programas para el Bienestar.

“No se preocupen, no hay nada que temer, se los digo de manera sincera. Estoy contento, estoy tranquilo, porque ya termino mi ciclo, ya me voy a jubilar, pero el futuro, el porvenir viene acompañado de una señora que se llama justicia. No puedo yo decir más” dijo.

Estoy contento, por eso, porque voy a entregar la banda presidencial a alguien que piensa como pienso yo. Y yo me retiro porque soy maderista. Acuérdense, ‘sufragio efectivo, no reelección’”, puntualizó.

Algunos asistentes al evento comenzaron a gritar (Claudia) “¡Sheinbaum!”, quien es candidata presidencial de Morena y aliados.

López Obrador recalcó que “no hay que tenerlo mucho cariño (…) mucho apego ni al poder, ni al dinero, porque eso no es la felicidad”.

“La felicidad no son los bienes materiales, no es el poder, no es la fama, no son los títulos, la felicidad verdadera es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra consciencia y estar bien con el prójimo. Esa es la verdadera felicidad”, agregó.

El tabasqueño afirmó que el presupuesto del Gobierno se destina de manera histórica al bienestar del pueblo a partir del modelo de economía moral y humanismo mexicano.

“Nos ha funcionado esa fórmula porque así todo lo que ahorramos, que antes se quedaba en unas cuantas manos, ahora se destina para el bienestar de nuestro pueblo. No olvidemos que el problema de nuestro país no era la falta de presupuesto, era la corrupción y ahora se está demostrando: sin corrupción, sin lujos en el gobierno —porque no puede haber gobierno rico con pueblo pobre— así se puede distribuir y entregar el presupuesto, que es dinero del pueblo al pueblo”, subrayó este sábado.

Con información de López-Dóriga Digital