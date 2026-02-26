Violencia no cesa en Sinaloa: se registra una agresión armada en Tepuche, Culiacán

La noche de este miércoles se registró una agresión armada en la localidad de Tepuche, Culiacán, en medio de la ola violencia que se desató en el país tras el operativo contra Nemesio Oseguera, «El Mencho» y la pugna que enfrenta Sinaloa desde hace más de un año.

Fuentes de seguridad confirmaron los hechos a Latinus, pero negaron que se tratara de un ataque con drones como se reportó en medios locales.

Según la información, se tuvo conocimiento de la agresión armada, por lo que se desplegó un operativo para repeler la agresión y detener a los posibles responsables.

Medios locales reportaron que se trató de un fuerte enfrentamiento que involucró el uso de drones, por lo que dejó varios heridos, presuntamente de gravedad.

Las personas habrían pedido auxilio a los militares que se encuentran realizando rondines en la zona, pero con base en los testimonios recogidos por estas publicaciones, las autoridades no habían podido ingresar.

Por otro lado, aseguraron que la balacera ocurrió en las inmediaciones de una de las sedes del Banco del Bienestar de Tepuche, por lo que el inmueble resultó dañado.

Cabe mencionar que, desde el abatimiento de «El Mencho» en Jalisco, estos bancos creados por el partido gobernante, Morena, han sido blanco de actos vandálicos por parte de presuntos civiles armados del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En ese sentido, reportaron que al arribar los uniformados no encontraron a los posibles responsables, pero en su lugar hallaron varios casquillos percutidos que yacían sobre el pavimento y un presunto rastro de un explosivo artesanal.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido algún comunicado oficial al respecto, pero las mismas fuentes consultadas también confirmaron a Latinus que todavía no se tiene un número oficial de posibles víctimas colaterales a causa de la agresión en Tepuche.

Con información de Latin Us