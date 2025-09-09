Vinculan a proceso a 10 por caso de ‘huachicol’ fiscal

Un juez federal vinculó a proceso al vicealmirante Manuel Roberto “F” y a nueve integrantes más de la Secretaría de Marina (Semar) por el caso de huachicol fiscal documentado en Tamaulipas.

Los señalados fueron señalados por el delito de delincuencia organizada con fines de realizar delitos con hidrocarburos.

La audiencia de vinculación a proceso fue llevada a cabo en los juzgados federales del penal de El Altiplano, ubicado en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México.

El juzgador federal dicto prisión prisión preventiva justificada en contra de los diez señalados, y dio un plazo de investigación complementaria de seis meses.

La audiencia inició el lunes 8 de septiembre en punto de las 10:00 h y concluyó este martes 9 en la madrugada.

Durante la audiencia, los fiscales detallaron que las diez personas facilitaron el acceso de millones de litros de hidrocarburos a territorio nacional, haciéndose pasar por aditivos cuando en realidad se trataba de diésel.

La Fiscalía General de la República (FGR) enfatizó que se trata de una estructura con gran poder económico, capaz de corromper y presionar o coaccionar tanto a empresarios, servidores públicos y otros actores.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, prometió en la previa cero impunidad en el caso de la detención de 14 personas implicadas en el caso de huachicol fiscal decomisado en marzo pasado en Tamaulipas.

“Lo que es muy importante es el compromiso de cero impunidad. Cuando se encuentra una situación que es evidente, un entramado de corrupción y de ilícitos, lo que hay que hacer es cero impunidad y detener a todos aquellos que estén involucrados”, señal durante su conferencia de prensa matutina.

La gobernante mexicana se refirió así al anunció el fin de semana de autoridades mexicanas sobre la detención de 14 personas relacionadas en contrabando de combustible, entre ellos el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino político del exsecretario de Marina entre 2018 y 2024, Rafael Ojeda Durán, cercano al expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).

Con información de Milenio y López-Dóriga Digital