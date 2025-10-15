16.9 C
San Luis Potosí
Video: Productores de Apatzingán, Michoacán, tiran kilos de limón como protesta por bajos precios

By Agencias
miércoles, octubre 15, 2025

Productores de limón de Apatzingán, Michoacán, realizaron una protesta por el bajo precio de dicho fruto a nivel nacional

Productores de Apatzingán, Michoacán, tiraron kilos de limón como un acto de protesta por los bajos precios de este fruto.

En el marco del Paro Nacional Agropecuario, los inconformes exigieron al Gobierno federal una mejora en los precios del limón y más apoyos económicos.

“Ahí está, si lo quieren regalado ahí está”, detallaron los agricultores de la región de Apatzingán al momento de tirar varias cajas de limón en calles de Apatzingán.

El punto central de la protesta se realizó sobre la avenida 22 de Octubre, justo a la altura del monumento al General Lázaro Cárdenas, donde tiraron los kilos del fruto cítrico.

“Le pedimos de manera enérgica, firme, pero también respetuosa a la presidenta de la República (Claudia Sheinbaum) que escuche que el campo está quebrado y en crisis. ¿Qué necesitamos? Pues dinero para poder seguir trabajando”, declaró Bernardo Bravo Manríquez, presidente de la Asociación de Citricultores.

Se indicó que los compradores pagan actualmente entre cuatro y cinco pesos el kilo de limón, cifra que consideraron muy por debajo de lo que cuesta producirlo, unos diez pesos en promedio.

“El limón no nos está siendo rentable y por eso estamos hoy aquí, protestando”, apuntaron los agricultora en al momento de su protesta.

Con información de Animal Político

