“Urge tomar medidas, no multiplicar pretextos”: Zaldívar critica declaraciones de fiscal de NL por caso Debanhi

Con la frase “urge tomar medidas, no multiplicar pretextos”, Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), criticó algunas declaraciones realizadas por Gustavo Adolfo Guerrero, fiscal general de justicia de Nuevo León, en las revictimizó a las mujeres que han desaparecido en la entidad en las ultimas semanas.

Las declaraciones del fiscal ocurrieron esta tarde durante la conferencia de prensa que autoridades del estado ofrecieron para dar a conocer avances en las investigaciones en torno a la muerte de Debanhi Escobar, joven de 18 años que fue hallada muerta en el fondo de una cisterna de un motel en el municipio de Escobedo.

Durante su presentación Adolfo Guerrero explicó que la semana pasada existía el reporte de 32 mujeres no localizadas en la entidad, de las cuales 20 ya se tenía información de su paradero “pero no las podíamos dar de baja en la carpeta hasta que no las tuviéramos en presencia de nosotros”. Fue precisamente luego de esta declaración que el fiscal justificó las desapariciones de mujeres en Nuevo León.