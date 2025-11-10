15.3 C
San Luis Potosí
“Una promesa es una promesa”: EE.UU. pide a México cumplir con entrega de agua

By Agencias
Río Bravo. Foto de Google Maps
lunes, noviembre 10, 2025

La Secretaría de Agricultura de EE.UU. denunció que la falta de compromiso de México orilló al último ingenio azucarero en Texas a cerrar por falta de agua

El Gobierno de Estados Unidos recordó a México el Tratado de 1944 y le pidió cumplir con la entrega de agua pactada en él.

La secretaria de Agricultura estadounidense, Brooke Rollins, denunció que la falta de compromiso de México ha orillado al último ingenio azucarero en Texas a cerrar por falta de agua.

Valoro nuestra amistad con México, pero una promesa es una promesa. ¡Es hora de que México entregue el agua que se le prometió a nuestras comunidades fronterizas!”, destacó en X.

 ¿Por qué México debe entregar agua a EE.UU.?

México y Estados Unidos firmaron un acuerdo en el que se regula el uso compartido de los ríos BravoTijuana y Colorado.

El Tratado de 1944 establece en su artículo 10 que EE.UU. debe asignar como mínimo mil 850 millones de metros cúbicos de agua al año a México del río Colorado, a cambio de 431.72 millones de metros cúbicos anuales en ciclos de cinco años.

El 24 de octubre pasado venció el plazo de cinco años para que México entregara 2 mil 158 millones de metros cúbicos de agua a EE.UU., siendo que para el 1 de octubre le faltaba por enviar el 53.4 por ciento del total.

Al respecto, la secretaria de Agricultura de EE.UU. viajó a México para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum y abordar el Tratado de 1944.

Si bien México ha comenzado a cumplir su compromiso de restablecer el flujo de agua, aún no es suficiente y seguiremos trabajando en este asunto de suma importancia”, sostuvo la secretaria Brooke Rollins.

Con información de López-Dóriga Digital y El Financiero

