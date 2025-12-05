UIF congela cuentas de Raúl Rocha luego de volverse testigo protegido de la FGR por caso de «huachicol»

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló las cuentas bancarias del empresario Raúl Rocha Cantú, quien recientemente saltó al ojo público tras las polémicas que han circulado en torno al certamen de belleza Miss Universo.

La UIF —que depende de la Secretaría de Hacienda— congeló las cuentas bancarias que tiene Rocha Cantú en México, confirmó a The Associated Press un funcionario federal que habló en condición de anonimato porque no está autorizado a hacer declaraciones sobre el proceso.

Esta acción ocurre luego de que la semana pasada se informara que se giró una orden de aprehensión por delincuencia organizada y tráfico de armas contra Rocha, pero que el empresario se había incorporado al programa de testigos protegidos de la FGR, entonces todavía dirigida por Alejandro Gertz Manero.

La orden de aprehensión se habría emitido el pasado 15 de noviembre en la causa penal 495/2025 por los delitos de delincuencia organizada con fines de tráfico de armas para el Cártel del Golfo y el grupo Sombra de Veracruz, así como «huachicol» desde Guatemala, mientras que el acuerdo se habría logrado el día 19.

La fiscalía informó a fines de noviembre que Rocha es una de las 13 personas que son investigadas por estos ilícitos.

Latinus publicó el pasado 29 de noviembre que una de las cinco empresas incluidas en el expediente integrado por la fiscalía contra el empresario y dueño de Miss Universo reportó el presunto robo de 100 armas de fuego y dos camionetas en 2019.

También se reportó que la operación de “huachicol” adquiría el combustible robado proveniente de Guatemala, sin cubrir la fracción arancelaria y operaba en centros logísticos ubicados en Querétaro, sede de al menos tres empresas de papel con las que llevaban a cabo la facturación del combustible para introducirlo al mercado formal.

En paralelo, pasado 25 de noviembre se informó que un tribunal de Tailandia ha emitido una orden de arresto contra Jakkaphong “Anne” Jakrajutatip, copropietaria de Miss Universo, en relación con un supuesto caso de fraude por valor cercano a un millón de dólares. Esta estaría relacionada con la venta del 50% de las acciones de Miss Universo a Raúl Rocha.

A finales de noviembre, Petróleos Mexicanos (Pemex) confirmó un contrato por más de 745 millones de pesos en 2023 con las empresas Servicios PJP4 de México y Soluciones Gasíferas del Sur, esta última de Raúl Rocha Cantú. Posteriormente se informó de otro contrato por mil 195 millones de pesos en febrero de 2023 por parte de Pemex Exploración y Producción (PEP), a través de la empresa Soluciones Gasíferas del Sur, cuando Bernardo Bosch, padre de la recientemente nombrada Miss Universo Fátima Bosch, trabajaba como asesor de la Dirección General de la subsidiaria de Pemex.

Rocha Cantú también se vio envuelto en el polémico caso del Casino Royale de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, que sufrió un atentado en agosto de 2011 en el que murieron 52 personas. El casino era operado por las empresas CYMSA Corporation y Entertainment Enterprises of Mexico de las que Rocha Cantú era socio.

Por el caso fue condenado en julio pasado a 135 años de prisión Baltazar Saucedo Estrada, considerado el autor intelectual del ataque al casino.

Con información de AP.